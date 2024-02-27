Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканской Республикой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Доминиканской Республики Луиса Родольфо Абинадера Корону и народ этой страны с 180-й годовщиной независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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