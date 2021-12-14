ЧМ-2021 по гандболу. Повторение олимпийского финала, и оранжевое крушение.

Повторение финала Олимпиады принесло тот же итог — "минус 5". И где-то рядом по-прежнему маячат норвежки.
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