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ЧМ-2021 по гандболу. Повторение олимпийского финала, и оранжевое крушение.

ЧМ-2021 по гандболу. Повторение олимпийского финала, и оранжевое крушение.

Повторение финала Олимпиады принесло тот же итог — "минус 5". И где-то рядом по-прежнему маячат норвежки.

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