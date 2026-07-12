Список продуктов, которые действительно вредят сосудам

Есть продукты, которые при регулярном употреблении действительно бьют по сосудам и сердцу. Врачи всё чаще говорят: опасен не один "запрещённый" ингредиент, а целая группа промышленных и перегруженных солью, сахаром и жиром продуктов.
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