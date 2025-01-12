Юрий Ильинов

Эдак русские выбьют нас из-под Курска к началу переговоров с Трампом, – укро-политолог Для Украины ситуация на фронте превратилась в хронически негативную. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Для Украины ситуация на фронте превратилась в хронически негативную. Об этом в эфире своего... https://vkvideo.ru/video-66772954_456260927 «Ситуация на фронте для Украины продолжает складываться хронически негативно. За последнюю неделю ВСУ потеряли контроль приблизительно над 120 квадратными км территории, но из них украинских только около 60. Объясню почему. Потому что последнюю неделю РФ интенсифицировала наступление в районе Суджи. И на данный момент Украина контролирует 424 квадратных км российской территории в Курской области. А неделей раньше контролировала 482. Практически 60 км было потеряно. То ли причиной тому была попытка нового украинского наступления, которое не удалось, то ли Россия начала реализовывать свое количественное и ресурсное преимущество. Но обратите внимание, как на протяжении недели просаживались фланги. История продолжается, я думаю, что этот тренд продолжится и в ближайшие дни. Россия сделает все для того, чтобы до начала реальных переговоров с Вашингтоном избавить Украину от этого курского аргумента на переговорах. То же самое касается, но в меньшей мере, ситуации на украинском уже фронте, на Донбассе. Три наиболее критических места на этой неделе на фронте: это вокруг Покровска-Курахова, это ситуация в Торецке и в районе Двуречной на Купянском направлении», – сетовал Бортник.