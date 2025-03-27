В Рязанской области осудили троих мужчин за незаконный отстрел косуль

Трое жителей Шацка предстали перед судом за незаконную охоту. Их признали виновными в отстреле косуль с использованием транспортного средства и причинении крупного ущерба, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
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