В ЯНАО участники СВО будут без заявлений получать реабилитационные сертификаты

В ЯНАО ввели беззаявительный порядок получения реабилитационных сертификатов для участников СВО. Соответствующее постановление, которое внесло изменения в правила выдачи, опубликовали на сайте правительства ЯНАО.
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