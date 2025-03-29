Сумы – новая стратегическая ловушка для ВСУ? Как Россия навязывает Киеву изматывающий фронт

Суть стратегии заключается в формировании для ВСУ ложного или вынужденного центра тяжести (CoG). Основная цель — вынудить Киев направлять в этот район резервы, усиленное снабжение и сосредоточить там внимание командования.
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