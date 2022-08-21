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Захарова об убийстве Дугиной: Речь может идти о политике гостерроризма Киева

Захарова об убийстве Дугиной: Речь может идти о политике гостерроризма Киева

Если версию об "украинском следе" в деле об убийстве Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о киевской политике государственного терроризма, заявила в своем Telegram-канале Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ .

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