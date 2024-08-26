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Началось? Массированная атака с моря и воздуха. Рекордный пуск "Гераней" по Украине

На Украину с раннего утра началась массированная атака с воздуха. Украинские мониторинговые каналы сообщают о рекордном пуске "Гераней" по территориям страны, а также о ракетном ударе с воздуха ракетами Х-101/555 и с моря - "Калибрами".

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Комментарии
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Ирина
Ну пора уже, сколько можно только обещать? Может и до Банковой достанут? Этот злобный фигляр должен получить по заслугам!
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16 час.

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