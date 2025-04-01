В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватает

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В 2024 году безработица в Крыму снизилась на треть. Такие данные на заседании экономического совета в Госсовете Крыма привела руководитель управления федеральной службы государственной статистики по республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.