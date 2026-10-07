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Пронедра

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В России появился новый регион, где будут штрафовать за склонение к аборту

В России появился новый регион, где будут штрафовать за склонение к аборту

Новосибирская область вводит штрафы за давление на беременных и склонение к аборту. Размеры штрафов, что считается нарушением, а что нет, сколько регионов уже приняли закон.

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