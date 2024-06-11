Киевские террористы вновь атаковали гражданский объект на левом берегу Днепра – дрон украинских боевиков сбросил боеприпас на здание общественной приёмной Каховской администрации, источник – Телеграм-канал Владимир СальдоСегодня 183 прочитали Флаг России в Старомайорском! Гвардейцы из доблестной 5 армии группировки «Восток» освободили от оккупации населённый пункт СТАРОМАЙОРСКОЕ Волновахского района ДНР, пишет Телеграм-канал Воин DV.
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