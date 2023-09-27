«Можно выиграть вообще все матчи!» Матвей Мичков — о победной серии «Сочи» и личной статистике

Один из самых талантливых молодых игроков КХЛ 18-летний Матвей Мичков прокомментировал сверхуспешное начало сезона своей команды, которая в московском матче против «Спартака» (3:2) одержала шестую победу кряду.
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