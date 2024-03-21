Сороки, Сорок Сороков 22 марта 2024 года православный народ отмечает праздник, имеющий много примет, традиций и обрядов Юлия СкворцоваСороковница, или иначе называемый «День 40-и Святых», является праздником, который в текущем 2024 году отмечается двадцать второго марта.