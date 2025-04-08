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Китай

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Казахстан и Великобритания укрепляют стратегическое партнерство в энергетике

Алматы, 7 апреля /Синьхуа/ -- Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с послом Великобритании в Республике Казахстан Кэти Лич, стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и совместные приоритеты в энергетическом секторе.

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