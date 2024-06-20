☀️ Сегодня нас ждет самый длинный день в году! Он наступит в 23:50 минут по московскому времени и продлится 17 часов 33 минуты.
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☀️ Сегодня нас ждет самый длинный день в году! Он наступит в 23:50 минут по московскому времени и продлится 17 часов 33 минуты.