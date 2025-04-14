Новый кодекс этики в спорте: шаг к традиционным ценностям

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на встрече в рамках проекта «Мастерская управления событиями» заявил о скором принятии кодекса этики в сфере спорта.
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