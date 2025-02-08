Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём российской науки

Уважаемые сотрудники научных организаций и образовательных учреждений, ветераны отрасли и все, чья жизнь связана с научными исследованиями! Сердечно поздравляю вас с Днём российской науки! Научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для обеспечения безопасности страны, повышения качества жизни людей, достижения национальных целей.
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