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Нижегородская правда

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Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём российской науки

Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём российской науки

Уважаемые сотрудники научных организаций и образовательных учреждений, ветераны отрасли и все, чья жизнь связана с научными исследованиями! Сердечно поздравляю вас с Днём российской науки! Научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для обеспечения безопасности страны, повышения качества жизни людей, достижения национальных целей.

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