В Лос-Анджелесе презентовали логотип ЧМ-2026 по футболу

Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года представили на церемонии в Лос-Анджелесе. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и двукратный чемпион мира Роналдо представили логотип ЧМ-2026 в ходе церемонии в Лос-Анджелесе.