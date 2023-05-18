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В Лос-Анджелесе презентовали логотип ЧМ-2026 по футболу

В Лос-Анджелесе презентовали логотип ЧМ-2026 по футболу

Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года представили на церемонии в Лос-Анджелесе. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и двукратный чемпион мира Роналдо представили логотип ЧМ-2026 в ходе церемонии в Лос-Анджелесе.

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