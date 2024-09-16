В учреждении образования ГУО Детский сад № 79 г. Бобруйска в рамках республиканского комплексного спортивно-массового мероприятия ´Неделя спорта и здоровья´ прошли физкультурные развлечения для воспитанников вторых младших, средних и старших групп ´Спорт - это сила и здоровье´, ´Осень встречаем - силы набираем!´ .
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