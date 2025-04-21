РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    -Всем весело быть не может , когда все ПРАВИЛЬНО и скучно. * 2+2=4*, *Солнце круглое*... - это ведь скучно! Но е..."Не такой уж Емел...
  • Владимир Акулов
    Маргарита Левчук - Владимир Акулов - Текст - в виде поговорок с поучительным подтекстом. А суть подтекста - оптими..."Не такой уж Емел...
  • Владимир Акулов
    Иван  Дурак  умный  или  глупый  ? **** 98. Ломай палку, ломай, - смеётся Дурак, - может, и получится у тебя один ко..."Не такой уж Емел...

Женская власть: где в мире мужья убираются и готовят, а жены отдыхают

Женская власть: где в мире мужья убираются и готовят, а жены отдыхают

www.globallookpress.com/Str/ZUMAPRESS.com В жизни племени бонда из Индии царит матриархат. Кто отобрал юбки у женщин племени? Почему мужчинам здесь запрещают общаться с туристами? Как наказывают за нарушение традиций в матриархальном обществе? О жизни необычного племени рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх