Женская власть: где в мире мужья убираются и готовят, а жены отдыхают

www.globallookpress.com/Str/ZUMAPRESS.com В жизни племени бонда из Индии царит матриархат. Кто отобрал юбки у женщин племени? Почему мужчинам здесь запрещают общаться с туристами? Как наказывают за нарушение традиций в матриархальном обществе? О жизни необычного племени рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.