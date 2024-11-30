⚡️ Более 150 улиц в Феодосии останутся без газа на несколько дней Как сообщили в «Крымгазсети», подачу газа ограничат 3 декабря.
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⚡️ Более 150 улиц в Феодосии останутся без газа на несколько дней Как сообщили в «Крымгазсети», подачу газа ограничат 3 декабря.