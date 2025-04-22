Вызвали спасателей, чтобы увести роженицу в больницу: в Усть-Ишимском районе местные жители не могут попасть к врачам из-за убитых дорог.
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Вызвали спасателей, чтобы увести роженицу в больницу: в Усть-Ишимском районе местные жители не могут попасть к врачам из-за убитых дорог.