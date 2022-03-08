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Автоинспекторы Республики Алтай поздравили женщин-водителей с Международным женским днём в рамках акции «Цветы для автоледи»

Автоинспекторы Республики Алтай поздравили женщин-водителей с Международным женским днём в рамках акции «Цветы для автоледи»

Традиционная весенняя акция «Цветы для автоледи» прошла во всех районах республики. Автоинспекторы останавливали автомобили и вместо традиционной процедуры проверки документов поздравляли женщин-водителей с Международным женским днём.

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