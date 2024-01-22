Власти Великобритании направили в ООН некие «доказательства» якобы имевших место поставок северокорейского оружия в Россию

Страны Запада продолжают обсуждать якобы имеющие место поставки оружия из Северной Кореи в Россию. В этот раз власти Великобритании направили в ООН некие «доказательства» якобы имевших место поставок северокорейского оружия в Российскую Федерацию.
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