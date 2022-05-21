Цветная капуста

Высаживаю в этом году цветную капусту поздно, из за погоды: дожди, ветра и заморозки ночные. Семена были посеяны 12 марта, выращивала в общем глубоком контейнере.
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