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Цветная капуста

Цветная капуста

Высаживаю в этом году цветную капусту поздно, из за погоды: дожди, ветра и заморозки ночные.  Семена были посеяны 12 марта, выращивала в общем глубоком контейнере.

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