Зеленская назвала Россию угрозой для человечества

Елена Волкова

Их нужно не валить, а судить! И выполнить постановление суда прилюдно на площади, с участием телевидения! У хохлов смертная казнь отменена в 2000 году, но за военные преступления мораторий можно отложить, пока все военные преступники не будут казнены через повешение. Пусть вспомнят что было с такими же после второй мировой. А Зе дополнительно лишить наркоты, вот это для него будет хорошее дополнительное наказание перед казнью.