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Зеленская назвала Россию угрозой для человечества

Зеленская назвала Россию угрозой для человечества

В игру «нам дали мало, дайте больше и прямо сейчас» включилась и жена президента Украины, дав масштабное интервью.

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Комментарии
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Елена Волкова
Их нужно не валить, а судить! И выполнить постановление суда прилюдно на площади, с участием телевидения! У хохлов смертная казнь отменена в 2000 году, но за военные преступления мораторий можно отложить, пока все военные преступники не будут казнены через повешение. Пусть вспомнят что было с такими же после второй мировой. А Зе дополнительно лишить наркоты, вот это для него будет хорошее дополнительное наказание перед казнью.
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6 час.
людмила пригарина
А что,Зеленская где-то и права. Да, РОССИЯ является угрозой для части человечества погрязшего в фашизме, экстремизме,разного рода извращений, лжи, подменой истории,.... Мы всегда спасали, помогали и никогда никого в рабство не брали, не унижали. Она права, мы очистители, своего рода,человечества от гнили и дерьма. Ну судьба, видимо , у нас такая.
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4 час.
Ирина Богданова
Гитлер второй должен победить? Зигги дура !!! Вместе с еврозадами !!! Не все еще свихнулись на  хайль  пидер!!
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4 час.

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