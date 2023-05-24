В ЯНАО объявили о начале летней трудовой кампании для несовершеннолетних

В ЯНАО со следующей недели начинается кампания по временному трудоустройству несовершеннолетних. По предварительным данным, в течение летних месяцев хотят устроиться на работу 5,5 тысячи подростков, до конца года это число увеличится еще на 500.
В ЯНАО со следующей недели начинается кампания по временному трудоустройству несовершеннолетних. По предварительным данным, в течение летних месяцев хотят устроиться на работу 5,5 тысячи подростков, до конца года это число увеличится еще на 500.
Свежие комментарии