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В ЯНАО объявили о начале летней трудовой кампании для несовершеннолетних

В ЯНАО объявили о начале летней трудовой кампании для несовершеннолетних

В ЯНАО со следующей недели начинается кампания по временному трудоустройству несовершеннолетних. По предварительным данным, в течение летних месяцев хотят устроиться на работу 5,5 тысячи подростков, до конца года это число увеличится еще на 500.

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