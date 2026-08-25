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Царьград

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Мужчина из США два года искал сына и обнаружил его в Таиланде

Мужчина из США два года искал сына и обнаружил его в Таиланде

ФБР помогло отцу найти пропавшего мальчика спустя почти два года поисков.Американец Хасан Мамуд почти два года искал восьмилетнего сына, которого, по данным властей, мать увезла из США вопреки решению суда.

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