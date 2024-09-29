Расчет ЗРК «Тор-М1» поразил БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области

Минобороны России 29 сентября опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Север» при выполнении боевых задач в приграничном районе Курской области.
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