Axios: The head of the CIA offered to organize a meeting of Trump, Putin and Zelensky in Moscow

CIA Director John Ratcliffe, during a visit to Moscow, suggested that the Russian side hold a trilateral meeting of the leaders of the United States, Russia and Ukraine Donald Trump, Vladimir Putin and Vladimir Zelensky to resolve the Ukrainian conflict.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым