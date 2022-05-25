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Депутаты готовят для россиян новую «пенсионную реформу»? Изучаем законопроект о накопительной пенсии

Депутаты готовят для россиян новую «пенсионную реформу»? Изучаем законопроект о накопительной пенсии

Одним из событий в нашей новейшей истории, когда у миллионов россиян, симпатизирующих отечественной власти и лично президенту, появились вопросы относительно пути развития страны является «пенсионная реформа», которая была анонсирована в 2018 году.

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