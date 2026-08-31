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Живая Кубань

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На юге России самый низкий уровень доступности топлива на АЗС

На юге России самый низкий уровень доступности топлива на АЗС

На юге России самый низкий уровень доступности топлива на АЗСПо данным экспертов, по итогам августа хуже всего с наличием топлива на заправках в Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах.

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