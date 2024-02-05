Зеленский анонсировал «справедливый» принцип «бронирования» от мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Черкасскую область на региональном заседании членов Конгресса местных и региональных властей в понедельник, 5 февраля, заявил, что в скоро будет разработан «справедливый» принцип бронирования работников предприятий, подлежащих мобилизации, – сообщают украинские СМИ.