Пакистанская федерация футбола (ПФФ) предлагал Российскому футбольному союзу (РФС) перенести товарищеский матч сборных России и Пакистана на ноябрь, но РФС отклонил данное предложение, сообщает портал Geo News.
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