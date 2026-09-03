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temapenza

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Шуфутинский растрачивает миллионы на дом с лифтом в США: певец не может реализовать резиденцию уже 6 лет

Михаил Шуфутинский много лет пробует избавиться от шикарной недвижимости в Соединенных Штатах, однако покупателей на трехэтажный дом пока так и не нашлось.

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