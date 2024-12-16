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Свежие комментарии

Водочный магнат перевел ВСУ 1,3 миллиарда рублей за счет бизнеса в России

Водочный магнат перевел ВСУ 1,3 миллиарда рублей за счет бизнеса в России

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и входящих в их состав националистических подразделений 1,3 миллиарда рублей за счет бизнеса в России.

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Комментарии
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Константин Самарин
Хм... заочно арестован в 2023-м, но благополучно продолжает переводить деньги из России, на нужды ВСУ.  Это как понимать, как такое вообще возможно? Или это благодаря стараниям Думы, отменившей конфискацию имущества у преступников ?
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