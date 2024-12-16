Водочный магнат перевел ВСУ 1,3 миллиарда рублей за счет бизнеса в России

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и входящих в их состав националистических подразделений 1,3 миллиарда рублей за счет бизнеса в России.
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