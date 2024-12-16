Водочный магнат перевел ВСУ 1,3 миллиарда рублей за счет бизнеса в России

Константин Самарин

Хм... заочно арестован в 2023-м, но благополучно продолжает переводить деньги из России, на нужды ВСУ. Это как понимать, как такое вообще возможно? Или это благодаря стараниям Думы, отменившей конфискацию имущества у преступников ?