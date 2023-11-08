Способ заснуть за 2 минуты. 5 лет назад кто-то заметил, что заваренный салатный лист работает лучше снотворного

Проблемы со сном по статистике испытывает каждый третий взрослый. Принимать снотворное многие просто не хотят — между тем, около 5 лет назад кто-то заметил, что салат-латук может работать лучше снотворного.
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