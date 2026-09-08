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В Таджикистане построят самый высокий небоскреб Центральной Азии

В Таджикистане построят самый высокий небоскреб Центральной Азии

Проект Dushanbe Tower / © The press service of the President of Tajikistan  Президент Эмомали Рахмон и мэр Душанбе, председатель Национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан Рустам Эмомали заложили первый камень в основание нового многофункционального архитектурного комплекса в столичном районе Шохмансур.

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