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Система мониторинга пыльцы охватит всю Москву

Система мониторинга пыльцы охватит всю Москву

Департамент природопользования Москвы устанавливает систему мониторинга пыльцы, которая полностью покроет территорию города и будет учитываться при озеленении территорий.

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