Корабль "Рышканы": как он плыл по волнам истории

Директор Музея истории и этнографии в Рышканах Чезар Салагор опубликовал интересную информацию о морском судне, построенном в 1973 году в городе Росток, Германия, которое было названо «Рышканы» в честь одноименного города в Молдове, отмечает Noi.
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