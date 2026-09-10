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Академик РАН одобрил идею о продлении работы детсадов до восьми вечера

Академик РАН одобрил идею о продлении работы детсадов до восьми вечера

По его мнению, это станет выражением любви к матерям Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал предложение продлить время работы детских садов до 20:00, пишет РИА Новости.

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