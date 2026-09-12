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В Германии заявили о позоре после странного выступления Мерца в бундестаге

В Германии заявили о позоре после странного выступления Мерца в бундестаге

Выступление Мерца после провала на выборах опозорило ХДС, пишет Die Welt. «Когда-то Фридрих Мерц был талантливым оратором.

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