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«Он черный чеченец». Агент Конате Селюк сообщил, что форвард «Ахмата» получил паспорт РФ

«Он черный чеченец». Агент Конате Селюк сообщил, что форвард «Ахмата» получил паспорт РФ

– Ты говорил, что планируешь получить паспорт. Как идет процесс? – У меня он уже есть. Я получил российский паспорт, – сообщил уроженец Буркина-Фасо.

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