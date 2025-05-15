Медведев присоединился к совещанию Путина по переговорам с Киевом после прилета из Перми

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев присоединился к совещанию президента по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной сразу по возвращении из командировки в Пермский край.
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