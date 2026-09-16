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В Барнауле наградили победителей и лауреатов проекта "Алтай – земля сильных людей"

В Барнауле наградили победителей и лауреатов проекта "Алтай – земля сильных людей"

15 сентября в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов проекта народного признания "Алтай – земля сильных людей".

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