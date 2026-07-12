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Аргументы недели

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Саудовская Аравия задерживает переводы в ОАЭ: Bloomberg сообщает о финансовой напряжённости между Эр-Риядом и Дубаем

Саудовская Аравия задерживает переводы в ОАЭ: Bloomberg сообщает о финансовой напряжённости между Эр-Риядом и Дубаем

Bloomberg утверждает, что Саудовская Аравия приостанавливает финансовые переводы в ОАЭ. Согласно сообщениям из региона, Саудовская Аравия в течение последней недели блокирует или задерживает финансовые переводы в Объединённые Арабские Эмираты, особенно на счета в Дубае.

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