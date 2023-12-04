«Это издевательство над людьми»: жители Академического по часу не могли уехать на работу

Жители Академического сегодня утром в очередной раз столкнулись с отсутствием автобусов. На конечной остановке у гипермаркета «Лента» с шести утра на морозе стояли десятки человек, которые не могли уехать по часу.
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