DICE не собирается заниматься чем-то кроме Battlefield 2042 в ближайшие годы, Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords невозможно пройти на Switch без читов, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 пока ждать не стоит, Mount & Blade II: Bannerlord осенью выйдет на консолях, Sucker Punch набирает сотрудников для разработки новой игры, .