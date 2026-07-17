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Царьград

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В Самаре на 3 дня перекроют Ново-Вокзальную из-за аварии

В Самаре на 3 дня перекроют Ново-Вокзальную из-за аварии

В Промышленном районе Самары вводятся временные ограничения дорожного движения. На участке улицы Ново-Вокзальной запланировано проведение аварийно-восстановительных работ на водоводе холодного водоснабжения.

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